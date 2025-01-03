Сократился объем экспорта текстильной продукции из Турции в Таджикистан

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года объем экспорта текстильной продукции из Турции в Таджикистан сократился на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23 миллиона 976 тысяч 6 долларов.

Как передает Trend, об этом TurkicWorld сообщили в министерстве торговли Турции.

В ноябре 2024 года Турция экспортировала в Таджикистан текстильную продукцию на сумму 12 миллионов 791 тысяча 57 долларов, что на 24,7 процента меньше, чем в ноябре прошлого года.

Отметим, что в январе-ноябре 2024 года объем экспорта текстильной продукции Турции сократился на 0,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,7 миллиарда долларов.

В ноябре этого года Турция экспортировала текстиль на сумму 856 миллионов долларов, что на 6,8 процента больше, чем в ноябре прошлого года.

За последние 12 месяцев (ноябрь 2023-ноябрь 2024) Турция экспортировала текстиль на сумму 9 миллиардов 478 миллионов долларов.