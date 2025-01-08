БАКУ /Trend/ - В Турции создано Управление кибербезопасности.

Как передает Trend со ссылкой на Resmi Gazete, соответствующий указ подписал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно информации, Управление кибербезопасности будет определять политику, стратегии и цели с целью обеспечения кибербезопасности, разрабатывать планы действий, проводить законодательные исследования, обеспичвать координацию соответствующих мероприятий, осуществлять мероприятия по повышению осведомленности и обучению, связанные с кибербезопасностью, а также будет реализовыват проекты, поддерживающие кибербезопасность и информационную безопасность, работать над расширением сотрудничества между государственным, частным сектором и университетами в этой области.

Головной офис управления будет находиться в Анкаре.