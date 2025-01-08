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Экспорт химикатов из Турции в Египет увеличился

Турция Материалы 8 января 2025 19:37 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В январе – декабре 2024 года экспорт химикатов из Турции в Египет увеличился на 59,7 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 810 миллионов 418 тысяч 79 долларов.

Об этом сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции, передает Trend.

"В декабре 2024 года Турция экспортировала в Египет химикатов на сумму 86 миллионов 185 тысяч 66 долларов, что на 10,5 процента больше, чем в декабре 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что в январе-декабре 2024 года экспорт химикатов из Турции вырос на 1 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 30 миллиардов 785 миллионов 242 тысячи долларов.

"В декабре прошлого года Турция экспортировала химикатов на сумму 2 миллиарда 658 миллионов 128 тысяч долларов, что на 1,4 процента меньше, чем в декабре 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (декабрь 2023-декабрь 2024) Турция экспортировала химикатов на сумму 30 миллиардов 785 миллионов 242 тысячи долларов.

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