БАКУ /Trend/ - В январе – декабре 2024 года экспорт химикатов из Турции в Египет увеличился на 59,7 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 810 миллионов 418 тысяч 79 долларов.

Об этом сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции, передает Trend.

"В декабре 2024 года Турция экспортировала в Египет химикатов на сумму 86 миллионов 185 тысяч 66 долларов, что на 10,5 процента больше, чем в декабре 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что в январе-декабре 2024 года экспорт химикатов из Турции вырос на 1 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 30 миллиардов 785 миллионов 242 тысячи долларов.

"В декабре прошлого года Турция экспортировала химикатов на сумму 2 миллиарда 658 миллионов 128 тысяч долларов, что на 1,4 процента меньше, чем в декабре 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (декабрь 2023-декабрь 2024) Турция экспортировала химикатов на сумму 30 миллиардов 785 миллионов 242 тысячи долларов.