Экспорт ковровой продукции Турции увеличился

БАКУ/ Trend/ - В январе-декабре 2024 года турецкий экспорт ковровых изделий вырос на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2 миллиардов 867 миллионов 477 тысяч долларов.

Об этом сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции, передает Trend.

В декабре прошлого года Турция экспортировала ковровую продукцию на сумму 247 миллионов 411 тысяч долларов, что на 3,2 процента меньше, чем в декабре 2023 года.

За последние 12 месяцев 2024 года (декабрь 2023-декабрь 2024) Турция экспортировала ковровых изделий на сумму 2 миллиарда 867 миллионов 411 тысяч долларов.

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