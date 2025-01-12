Назван объем экспорта мебели из Турции

БАКУ/ Trend/ - В январе-декабре 2024 года объем экспорта мебели из Турции сократился на один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7 миллиардов 895 миллионов 355 тысяч долларов.

Как передает Trend, об этом TurkicWorld сообщили в министерстве торговли Турции.

В декабре прошлого года Турция экспортировала мебели на сумму 709 миллионов 537 тысяч долларов, что на 5,2 процента больше, чем в декабре 2023 года.

Отмечается, что с декабря 2023 года по декабрь 2024 года Турция экспортировала мебели на сумму 7 миллиардов 895 миллионов 355 тысяч долларов.