Увеличился объем экспорта ковров из Турции в Ирак

БАКУ /Trend/ - В январе-декабре 2024 года объем экспорта ковров из Турции в Ирак увеличился на 35,6 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 264 миллиона 258 тысяч долларов.

Как передает в четверг Trend, об этом TurkicWorld сообщили в министерстве торговли Турции.

В декабре 2024 года Турция экспортировала в Ирак ковры на сумму 20 миллионов 880 тысяч 79 долларов, что на 2,6 процента меньше, чем в декабре 2023 года.

Отметим, что в январе-декабре 2024 года объем экспорта ковров из Турции увеличился на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 миллиарда 867 миллионов 477 тысяч долларов.

В декабре прошлого года Турция экспортировала ковров на сумму 247 миллионов 411 тысяч долларов, что на 3,2 процента меньше, чем в декабре 2023 года.

За 12 месяцев 2024 года (декабрь 2023-декабрь 2024) Турция экспортировала ковров на сумму 2 миллиарда 867 миллионов 411 тысяч долларов.