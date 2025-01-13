Вырос турецкий экспорт электрооборудования в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - В январе-декабре 2024 года экспорт электрооборудования из Турции в Кыргызстан увеличился на 19,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 57 миллионов 495 тысяч 4 доллара.

Об этом сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции, передает Trend.

"В декабре 2024 года Турция экспортировала в Кыргызстан электрооборудование на сумму 7 миллионов 34 тысячи 99 долларов, что на 31,1 процента больше, чем в декабре 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что в январе-декабре 2024 года экспорт электрооборудования Турции на мировые рынки вырос на 2,9 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 16 миллиардов 677 миллионов 730 тысяч долларов.

"В декабре 2024 года Турция экспортировала электрооборудование на сумму 1 миллиард 478 миллионов 712 тысяч долларов, что на 3,3 процента больше, чем в декабре 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (декабрь 2023-декабрь 2024) Турция экспортировала электрооборудование на сумму 16 миллиардов 677 миллионов 730 тысяч долларов.