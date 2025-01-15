Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Турецкие медиа показали первые готовые квартиры в квартале «Азербайджан» в Кахраманмараше (ФОТО)

Турция Материалы 15 января 2025 14:59 (UTC +04:00)
Турецкие медиа показали первые готовые квартиры в квартале «Азербайджан» в Кахраманмараше (ФОТО)
Фото: İHA

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Турецкие медиа подготовили репортаж из жилого массива «Азербайджан», строящегося при поддержке правительств Азербайджана и Турции в пострадавшем от февральских землетрясений 2023 года городе Кахраманмараш.

Как сообщает в среду Trend, строительные работы в жилом массиве «Азербайджан» продолжаются по линии Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана (MİDA) и Управления жилищного строительства Турции (TOKİ).

Информационное агентство İhlas привело мнение представителей TOKİ, которые рассказали, что на территории квартала «Азербайджан» будет в целом 1 278 двух-, трех- и четырехкомнатных квартир, а также 826 офисных и торговых объектов.

«На данный момент ведутся работы и по благоустройству территорий. Делается все для скорейшей сдачи домов в эксплуатацию», - рассказала архитектор TOKİ Хатидже Эзги Рейханлыоглу.

В репортаже приведены кадры из первых заставленных мебелью квартир, готовых принять первых новоселов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Турецкие медиа показали первые готовые квартиры в квартале «Азербайджан» в Кахраманмараше (ФОТО)
Турецкие медиа показали первые готовые квартиры в квартале «Азербайджан» в Кахраманмараше (ФОТО)
Турецкие медиа показали первые готовые квартиры в квартале «Азербайджан» в Кахраманмараше (ФОТО)
Турецкие медиа показали первые готовые квартиры в квартале «Азербайджан» в Кахраманмараше (ФОТО)
Турецкие медиа показали первые готовые квартиры в квартале «Азербайджан» в Кахраманмараше (ФОТО)
Турецкие медиа показали первые готовые квартиры в квартале «Азербайджан» в Кахраманмараше (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости