Турецкие медиа показали первые готовые квартиры в квартале «Азербайджан» в Кахраманмараше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турецкие медиа подготовили репортаж из жилого массива «Азербайджан», строящегося при поддержке правительств Азербайджана и Турции в пострадавшем от февральских землетрясений 2023 года городе Кахраманмараш.

Как сообщает в среду Trend, строительные работы в жилом массиве «Азербайджан» продолжаются по линии Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана (MİDA) и Управления жилищного строительства Турции (TOKİ).

Информационное агентство İhlas привело мнение представителей TOKİ, которые рассказали, что на территории квартала «Азербайджан» будет в целом 1 278 двух-, трех- и четырехкомнатных квартир, а также 826 офисных и торговых объектов.

«На данный момент ведутся работы и по благоустройству территорий. Делается все для скорейшей сдачи домов в эксплуатацию», - рассказала архитектор TOKİ Хатидже Эзги Рейханлыоглу.

В репортаже приведены кадры из первых заставленных мебелью квартир, готовых принять первых новоселов.

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