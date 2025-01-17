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Турция и Монголия заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Турция Материалы 17 января 2025 06:48 (UTC +04:00)
Турция и Монголия заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Фото: Сайт президента Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Между Турцией и Монголией подписаны совместная декларация и 10 соглашений об установлении стратегического партнерства.

Как передает Trend, церемония подписания состоялась после переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Монголии Хуралсухом Ухнаа.

Между двумя странами также были подписаны соглашения в области радио и телевидения, конкурентной политики, транспорта, здравоохранения, образования, молодежи и спорта, горнодобывающей промышленности, охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

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