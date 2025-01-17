Турция и Монголия заключили соглашение о стратегическом партнерстве

БАКУ /Trend/ - Между Турцией и Монголией подписаны совместная декларация и 10 соглашений об установлении стратегического партнерства.

Как передает Trend, церемония подписания состоялась после переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Монголии Хуралсухом Ухнаа.

Между двумя странами также были подписаны соглашения в области радио и телевидения, конкурентной политики, транспорта, здравоохранения, образования, молодежи и спорта, горнодобывающей промышленности, охраны окружающей среды и лесного хозяйства.