Экспорт ковров из Турции в Египет сократился

БАКУ /Trend/ - В январе-декабре 2024 года турецкий экспорт ковров в Египет сократился на 30,8 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 1 миллион 717 тысяч 50 долларов.

Об этом сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции, передает Trend.

"В декабре 2024 года Турция экспортировала в Египет ковров на сумму 157 тысяч 64 доллара, что в 65,7 раза больше, чем в декабре 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что в январе-декабре 2024 года турецкий экспорт ковров увеличился на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 миллиарда 867 миллионов 477 тысяч долларов.

"В декабре прошлого года Турция экспортировала ковров на сумму 247 миллионов 411 тысяч долларов, что на 3,2 процента меньше, чем в декабре 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (декабрь 2023-декабрь 2024) Турция экспортировала ковров на сумму 2 миллиарда 867 миллионов 411 тысяч долларов.