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Турция полна решимости уничтожить террористов YPG в Сирии - Эрдоган

Турция Материалы 18 января 2025 23:17 (UTC +04:00)
Турция полна решимости уничтожить террористов YPG в Сирии - Эрдоган
Фото: Официальный информационный сайт президента Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Турция полна решимости в скором времени уничтожить силы, связанные с террористической организацией РПК на севере Сирии.

Как передает Trend, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на региональном съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в городе Мерсин.

"У нас нет ни малейшей терпимости террористической организации YPG. Если YPG, оккупировавшая треть Сирии, проигнорирует призывы лидера группировки сложить оружие, мы предпримем шаги для кардинального решения этой проблемы в скором временем", - сказал Эрдоган.

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