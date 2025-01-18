Турция полна решимости уничтожить террористов YPG в Сирии - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция полна решимости в скором времени уничтожить силы, связанные с террористической организацией РПК на севере Сирии.

Как передает Trend, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на региональном съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в городе Мерсин.

"У нас нет ни малейшей терпимости террористической организации YPG. Если YPG, оккупировавшая треть Сирии, проигнорирует призывы лидера группировки сложить оружие, мы предпримем шаги для кардинального решения этой проблемы в скором временем", - сказал Эрдоган.