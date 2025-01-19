Вырос объем пассажиропотока в аэропорту Эсенбога

БАКУ /Trend/ - В декабре 2024 года показатель по количеству пассажиров, прибывших в турецкий аэропорт Эсенбога в Анкаре, увеличился на 8 процентов по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 12 миллионов 853 тысячи 24 человека.

Об этом TurkicWorld сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, передает Trend.

По данным министерства, в декабре 2024 года пассажиропоток аэропорта по внутренним рейсам увеличился на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 9 миллионов 623 тысячи 337 человек, а по международным - на 14 процентов и составил 3 миллиона 229 тысяч 687 человек.

Грузоперевозки аэропорта в декабре 2024 года составили 124 тысячи 568 тонн, увеличившись на 6 процентов по сравнению с тем же периодом 2023 года. В декабре 2024 года грузоперевозки аэропорта по внутренним рейсам выросли на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 76 тысяч 647 тонн, а грузоперевозки по международным рейсам увеличились на 8 процентов по сравнению с тем же периодом и составили 47 тысяч 799 тонн.

Согласно информации, количество рейсов из аэропорта в декабре 2024 года увеличилось на 4 процента по сравнению с декабрем 2023 года и составило 96 тысяч 882. При этом количество рейсов, выполненных по внутренним рейсам, увеличилось на 3 процента и составило 71 тысячу 540, а по международным - на 9 процентов и составило 25 тысяч 341.

В декабре 2024 года пассажирские перевозки во всех аэропортах Турции составили 220 миллионов 987 тысяч 764 человека, а грузовые - 4 миллиона 941 тысяча 729 тонн.

Напомним, что в 2023 году пассажирские перевозки по всем аэропортам Турции составили 117 миллионов 929 тысяч 163 человека, а грузовые - 2 миллиона 417 тысяч 502 тонны.