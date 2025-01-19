Обнародованы данные по турецкому экспорту текстильной продукции в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - В январе-декабре 2024 года экспорт текстильной продукции из Турции в Туркменистан сократился на 0,5 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 13 миллионов 497 тысяч 65 долларов.

Об этом сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции, передает Trend.

"В декабре 2024 года Турция экспортировала в Туркменистан текстильную продукцию на сумму 1 миллион 778 тысяч 96 долларов, что на 42,7 процента больше, чем в декабре 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что в январе-декабре 2024 года экспорт текстильной продукции Турции сократился на 0,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9 миллиардов 495 миллионов 712 долларов.

"В декабре 2024 года Турция экспортировала текстиль на сумму 782 миллиона 578 долларов, что на 2,6 процента больше, чем в декабре 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (декабрь 2023-декабрь 2024) Турция экспортировала текстиль на сумму 9 миллиардов 495 миллионов 712 долларов.