Назван объем пассажиропотока аэропорта Антальи в декабре 2024 года

БАКУ /Trend/ - В декабре 2024 года количество пассажиров, прибывших в турецкий аэропорт Антальи, увеличилось на 7 процентов по сравнению с тем же периодом 2023 года и составило 38 миллионов 254 тысячи 905 человек.

Как передает Trend, об этом TurkicWorld сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

По информации министерства, в декабре 2024 года пассажиропоток аэропорта по внутренним рейсам увеличился на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 6 миллионов 575 тысяч 344 человека, а по международным - на 7 процентов и составил 31 миллион 679 тысяч 561 человек.

Грузоперевозки аэропорта в декабре 2024 года составили 487 тысяч 987 тонн, увеличившись на 10 процентов по сравнению с тем же периодом 2023 года. Вместе с тем, в декабре 2024 года грузоперевозки аэропорта по внутренним рейсам выросли на 44 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 84 тысячи 401 тонну, а по международным - на 5 процентов по сравнению с тем же периодом и составили 403 тысячи 586 тонн.

Согласно информации, количество полетов из аэропорта в декабре 2024 года увеличилось на 4 процента по сравнению с декабрем 2023 года и составило 234 тысячи 226. При этом количество выполненных полетов по внутренним рейсам увеличилось на 2 процента и составило 45 тысяч 468, а по международным - на 4 процента и составило 188 тысяч 758.

В декабре 2024 года пассажирские перевозки во всех аэропортах Турции составили 220 миллионов 987 тысяч 764 человека, а грузовые - 4 миллиона 941 тысячу 729 тонн.

Напомним, что в 2023 году пассажирские перевозки по всем аэропортам Турции составили 117 миллионов 929 тысяч 163 человека, а грузовые - 2 миллиона 417 тысяч 502 тонны.