Зафиксирован рост экспорта автомобилей из Турции в Грецию

БАКУ /Trend/ - В январе-декабре 2024 года турецкий экспорт автомобилей в Грецию вырос на 10,6 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 297 миллионов 28 тысяч 57 долларов.

Об этом сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции, передает Trend.

"В декабре 2024 года Турция экспортировала в Грецию автомобилей на сумму 26 миллионов 831 тысяча 55 долларов, что на 43 процента больше, чем в декабре 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что в январе-декабре 2024 года турецкий экспорт автомобилей вырос на 6,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 37 миллиардов 211 миллионов 661 тысячу долларов.

"В декабре 2024 года Турция экспортировала автомобилей на сумму 3 миллиарда 487 миллионов 428 тысяч долларов, что на 10 процентов больше, чем в декабре 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (декабрь 2023-декабрь 2024) Турция экспортировала автомобилей на сумму 37 миллиардов 211 миллионов 661 тысячу долларов.