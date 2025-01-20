Вырос пассажиропоток в аэропорту Газиантеп

БАКУ /Trend/ - В декабре 2024 года показатель по количеству пассажиров, прибывших в турецкий аэропорт Газиантеп, увеличился на 13 процентов по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 2 миллиона 958 тысяч 41 человек.

Об этом TurkicWorld сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, передает Trend.

По данным министерства, в декабре 2024 года пассажиропоток аэропорта по внутренним рейсам увеличился на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 2 миллиона 577 тысяч 231 человек, а по международным - на 141 процент и составил 380 тысяч 810 человек.

Грузоперевозки аэропорта в декабре 2024 года составили 29 тысяч 515 тонн, увеличившись на 11 процентов по сравнению с тем же периодом 2023 года. Грузоперевозки аэропорта по внутренним рейсам увеличились на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 22 тысячи 79 тонн, а по международным рейсам грузоперевозки выросли на 7 процентов по сравнению с тем же периодом и составили 7 тысяч 436 тонн.

Согласно информации, количество рейсов из аэропорта в декабре 2024 года увеличилось на 11 процентов по сравнению с декабрем 2023 года и составило 25 тысяч 490. При этом количество выполненных рейсов по внутренним рейсам увеличилось на 14 процентов и составило 22 тысячи 964, а по международным - сократилось на 9 процентов и составило 2 тысячи 526.

В декабре 2024 года пассажирские перевозки по всем аэропортам Турции составили 220 миллионов 987 тысяч 764 человека, а грузовые - 4 миллиона 941 тысячу 729 тонн.

Напомним, что в 2023 году пассажирские перевозки по всем аэропортам Турции составили 117 миллионов 929 тысяч 163 человека, а грузовые - 2 миллиона 417 тысяч 502 тонны.