В Турции объявлен однодневный траур

БАКУ /Trend/ - В Турции объявлен однодневный национальный траур.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара.

Напомним, что в результате пожара число погибших достигло 66 человек, еще 51 человек получил ранения.

Пожар произошел минувшей ночью около 03:30 по местному времени на четвертом этаже 11-этажного здания. На место происшествия были направлены 30 пожарных машин и 28 машин скорой помощи.

По словам губернатора Болу Абдулазиза Айдына, причины пожара пока не установлены, однако предполагается, что огонь вспыхнул на этаже, где находился ресторан. В момент происшествия в отеле находились 234 гостя.

По факту пожара начато расследование. Среди задержанных владелец отеля и трое сотрудников.