Увеличилось количество жертв пожара в отеле в Турции

БАКУ /Trend/ - Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что число погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая возросло до 76, передает Trend.

"По последним данным, число погибших составило 76. Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам. В ходе расследования на данный момент задержаны 9 человек", - сказал министр журналистам.

Напомним, что пожар произошел минувшей ночью около 03:30 по местному времени на четвертом этаже 11-этажного здания. На место происшествия были направлены 30 пожарных машин и 28 машин скорой помощи.

По словам губернатора Болу Абдулазиза Айдына, причины пожара пока не установлены, однако предполагается, что огонь вспыхнул на этаже, где находился ресторан. В момент происшествия в отеле находились 234 гостя.

По факту пожара начато расследование. Среди задержанных владелец отеля и трое сотрудников.