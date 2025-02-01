В Стамбуле задержаны лица, подозреваемые в поддержке ИГИЛ

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле задержаны 46 человек, подозреваемых в поддержке террористической организации ИГИЛ.

Как передает Trend, в результате расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Стамбула, были выявлены 52 человека, действующих в рядах ИГИЛ.

Согласно информации, в ходе расследования было установлено, что подозреваемые пытались вербовать новых членов в организацию посредством незаконных собраний и религиозной деятельности, а также использовали средства, собранные под видом фитры и закята, в интересах сторонников ИГИЛ.

В результате операции задержано 46 подозреваемых. 40 из них были направлены в суд с ходатайством об аресте.