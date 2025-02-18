Эрдоган провел переговоры с генеральным секретарем НАТО

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, говорится в сообщении управления по коммуникациям администрации президента Турции, передает Trend.

Согласно информации, в ходе беседы обсуждались региональные и глобальные проблемы.

Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит вносить свой вклад для завершения кризиса в Украине.

По словам главы государства, Анкара проводит встречи с лидерами и представителями многих международных организаций, в том числе враждующих сторон.

Эрдоган добавил, что можно достичь справедливого и прочного мира.

Эрдоган заявил, что Турция пытается положить конец войнам в регионе и мире, и что международному сообществу важно поддержать усилия Турции по прекращению войн и обеспечению мира.