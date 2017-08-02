Пентагон в целях безопасности приостановил прием иностранцев на службу

2 августа 2017 04:29 (UTC+04:00)

Министерство обороны США приостановило прием на службу уроженцев других стран в связи с "потенциальными рисками для безопасности", передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

По информации телеканала, речь идет о так называемой программе MAVNI, которая давала возможность иммигрантам и не иммигрантам, обладающим нужными специальностями, поступить на службу в вооруженные силы США в обмен на ускоренное предоставление американского гражданства. Программа была задумана еще при президенте Джордже Буше-младшем, а начала действовать при Бараке Обаме в 2009 году. За эти годы на службу были приняты более 10 тысяч человек.

"Министерство обороны изучают программу MAVNI в связи с потенциальными рисками для безопасности, связанными с ней", - заявил телеканалу представитель Пентагона Пол Хаверстик.

Azernews Newspaper
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