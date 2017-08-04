СМИ заподозрили Трампа в попытке уклониться от налогов

4 августа 2017 22:28 (UTC+04:00)

Издание Washington Post сообщило о сделке по продаже двух квартир между компаниями Дональда Трампа и его сына Эрика, которая, по оценке газеты, может вызвать подозрения в уклонении от налогов, передает РИА Новости.

По данным неправительственной организации ProPublica и журнала Real Deal, в апреле 2016 года компания под управлением Трампа-старшего продала две квартиры компании под управлением Эрика Трампа в общей сложности за 700 тысяч долларов.

Как отмечает газета, за два месяца до сделки недвижимость была выставлена на продажу с ценой в 790 и 800 тысяч долларов за каждую квартиру.

Согласно американскому законодательству, сделка между родственниками по рыночной цене не облагается налогом на дарение. Однако скидка при продаже, по оценке газеты, может считаться частичным дарением. В этом случае Трамп должен был выплатить соответствующий налог, причем его доля могла составить до 40% от суммы сделки.

При этом отмечается, что близкие родственники в течение всей жизни вправе передавать в дар собственность на общую сумму в 5,49 миллионов долларов. Чтобы законно избежать налога на дарение в пределах этой суммы, о подарке необходимо уведомить налоговые органы страны. Если лимит на необлагаемые налогом подарки исчерпан, выплат в казну не избежать.

Газета отмечает, что так как налоговые декларации Трампа так и не были опубликованы, с точностью утверждать, была ли сделка совершена по закону, невозможно.

Трамп в ходе предвыборной кампании стал первым за четыре десятилетия кандидатом крупнейшей партии, который не обнародовал свою налоговую декларацию. Политические противники заявляли, что Трамп может скрывать низкую ставку налогообложения, полученную с помощью лазеек в законодательстве.

Azernews Newspaper
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