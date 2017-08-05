Трамп и Макрон обсудили по телефону урегулирование в Сирии и Ираке

5 августа 2017 02:55 (UTC+04:00)

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили возможности укрепления сотрудничества для урегулирования ситуации в Сирии и Ираке, борьбу с влиянием Ирана и возможности мирного урегулирования на Украине, передает РИА Новости.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшегося в пятницу телефонного разговора.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы изучить возможности интенсифицировать взаимодействие (двух стран) для разрешения нынешнего кризиса в Сирии и Ираке и противодействия пагубному влиянию Ирана", - говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-службы.

Касаясь ситуации на Украине, Трамп и Макрон согласились в "необходимости выполнения Минских соглашений всеми сторонами для мирного урегулирования ситуации".

Стороны затронули в состоявшейся беседе политическое урегулирование в Ливии и борьбу с терроризмом в Африке и согласились по необходимости соблюдения гражданских прав руководством Венесуэлы.

Также Трамп и Макрон "обсудили взаимные интересы, касающиеся КНДР", сообщил Белый дом.

Azernews Newspaper
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