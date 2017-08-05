В США произошел взрыв возле мечети

5 августа 2017 19:21 (UTC+04:00)

Полиция проводит расследование взрыва около мечети в пригороде американского города Миннеаполис, данных о пострадавших не поступало, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в субботу в городе Блумингтон, который находится в 16 километрах к югу от центра Миннеаполиса. В расследовании участвуют представители ФБР и управления по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (ATF).

Причины происшествия пока не установлены. Обстоятельства инцидента уточняются.

Azernews Newspaper
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