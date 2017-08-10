Власти США попросили двух сотрудников посольства Кубы покинуть страну

Госдепартамент США попросил двух сотрудников посольства Кубы в Вашингтоне покинуть страну и вернуться на родину после "инцидентов", случившихся на Кубе с американскими дипломатами, передает ТАСС.

Об этом в среду на регулярном брифинге для журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Персонал на Кубе сообщил об инцидентах, которые привели к физическим симптомам. У нас нет для вас ответов об источнике или причинах инцидентов", - сказала Науэрт. По ее словам, некоторым сотрудникам американского посольства была дана возможность вернуться в США, два человека воспользовались ею.

После этого власти США "попросили двух официальных лиц покинуть" кубинское посольство в Вашингтоне, добавила представитель Госдепа.