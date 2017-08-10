Лидеру КНДР через несколько дней представят план атаки на базу США

10 августа 2017 03:16 (UTC+04:00)

Северокорейские военные намерены к середине августа представить лидеру КНДР Ким Чен Ыну подробный план по возможной ракетной атаке на американскую военную базу Гуам, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнха.

"План по атаке на Гуам будет тщательно изучен и скорейшим образом проработан с тем, чтобы передать его главнокомандующему Ким Чен Ыну", - цитирует агентство заявление военных КНДР, распространенное Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Согласно заявлению, стратегические силы КНДР "серьезно изучают план по охватывающему удару по Гуаму при помощи одновременного пуска четырех баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12" с тем, чтобы удержать вражеские силы на двух крупных базах на Гуаме и вынести важное предупреждение США".

Azernews Newspaper
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