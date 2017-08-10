Южная Корея созывает экстренное заседание совбеза из-за угроз КНДР

10 августа 2017 06:48 (UTC+04:00)

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина объявила об экстренном созыве своего совета безопасности в связи с новыми угрозами КНДР в адрес США, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

В четверг командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего.

Azernews Newspaper
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