Белый дом допустил закрытие российского генконсульства в США

11 августа 2017 23:40 (UTC+04:00)

Вашингтон рассматривает действия Москвы в отношении американского дипломатического персонала и собственности со всей серьезностью, считает их неадекватными и рассматривает все варианты ответа, рассказал РИА Новости представитель Совета национальной безопасности Белого дома в пятницу.

"Мы принимаем со всей серьезностью неоправданные меры Москвы против нашего персонала и дипломатической собственности, мы рассматриваем наши варианты ответа", — ответил он на вопрос о том, рассматривается ли вариант закрытия одного из генконсульств РФ в США в качестве ответа на действия Москвы.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

Azernews Newspaper
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