США опровергли данные о гибели мирных жителей при авиаударе в Афганистане

12 августа 2017 02:07 (UTC+04:00)

ВС США отрицают гибель мирных жителей в результате авиаудара в афганской провинции Нангархар, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что не менее 16 человек погибли в результате авиаудара иностранных сил в афганской провинции Нангархар, которая граничит с Пакистаном.

"Авиаудар производился посреди открытой местности. Шансы жертв среди мирных жителей равны нулю", — цитирует агентство слова Пертимэна. Он также добавил, что ВС США обнаружили боевиков, которые загружали оружие в транспортное средство, после чего оно было уничтожено авиаударом.

Azernews Newspaper
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