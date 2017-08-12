США опровергли данные о гибели мирных жителей при авиаударе в Афганистане

ВС США отрицают гибель мирных жителей в результате авиаудара в афганской провинции Нангархар, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что не менее 16 человек погибли в результате авиаудара иностранных сил в афганской провинции Нангархар, которая граничит с Пакистаном.

"Авиаудар производился посреди открытой местности. Шансы жертв среди мирных жителей равны нулю", — цитирует агентство слова Пертимэна. Он также добавил, что ВС США обнаружили боевиков, которые загружали оружие в транспортное средство, после чего оно было уничтожено авиаударом.