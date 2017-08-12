Трамп рассматривает возможность проведения военной операции в Венесуэле

12 августа 2017 03:22 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что "у нас много вариантов" урегулирования ситуации в Венесуэле, в том числе военные, передает РИА Новости.

"У нас много вариантов (урегулирования ситуации) в Венесуэле", — сказал Трамп.

"Венесуэла не очень далеко, и люди там страдают и умирают, у нас много вариантов для Венесуэлы, в том числе, если необходимо, возможное военное решение", — сказал президент США.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон возможность военной операции, Трамп сказал: "Военная операция, военное решение это определенно то, что мы могли бы осуществить".

Ситуация в Венесуэле обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

Azernews Newspaper
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