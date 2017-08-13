В Виргинии арестовали трех человек из-за беспорядков

13 августа 2017 07:33 (UTC+04:00)

Полиция американского штата Виргиния арестовала трех человек в связи с митингами в "Парке эмансипации" Шарлоттсвилля и продолжающимися волнениями, вызванными несанкционированным собранием, передает РИА Новости.

Согласно заявлению, размещенному в Facebook полиции штата Виргиния, 21-летнему жителю Теннесси были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, 21-летнему уроженцу Виргинии предъявили обвинения в нападениях и побоях, а 44-летнего жителя Флориды обвинили в скрытом ношении оружия без лицензии.

В Виргинии власти объявили режим чрезвычайного положения из-за столкновений в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. По последним данным, жертвами беспорядков стал один человек, 34 человека получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Azernews Newspaper
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