В Нью-Йорке активисты проводят возле Trump Tower акцию против президента США

15 августа 2017 05:03 (UTC+04:00)

Сотни протестующих против политики Дональда Трампа вышли в понедельник вечером к небоскребу Trump Tower, ожидая приезда президента США в неофициальную резиденцию в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

Около 17 часов протестующие стали собираться напротив небоскреба Трампа. Само здание полицейские защитили грузовиками с песком, а для митинга был огорожен тротуар вдоль Пятой авеню.

Полицейские объявили в мегафон, что блокировать движение на проезжей части запрещено, а также потребовали от митингующих оставить место на тротуаре для пешеходов. Тем не менее туристам и покупателям многочисленных бутиков на Пятой авеню пробраться сквозь толпу активистов оказалось непросто.

"Этот кошмар должен закончиться: режим Трампа и Пенса должен уйти", — гласят многие плакаты, которыми "вооружились" активисты.

Azernews Newspaper
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