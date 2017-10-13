Минфин США внес Корпус стражей исламской революции в Иране в список санкций

13 октября 2017 21:01 (UTC+04:00)

США ввели санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, говорится в заявлении на сайте минфина США, передает в пятницу РИА Новости.

КСИР добавлен в список организаций, которые, по мнению США, поддерживают терроризм.

В вооруженных формированиях КСИР числятся более 100 тысяч военных, включая подразделения ВМС, ВВС и сухопутных сил.

Как ранее сообщали СМИ, разведка США подозревает, что КСИР занимается не только внутренней безопасностью в Иране, но и боевыми действиями в Ираке и Сирии против ИГ.

Помимо этого, США внесли еще четыре организации, включая одну китайскую, в список санкций по Ирану

Azernews Newspaper
Новости по теме
США хотят принять зимние ОИ, несмотря на проведение летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе
США 10:45
В ОАЭ заявили о полной поддержке американской стратегии по Ирану
Арабские страны 09:42
Госдеп отверг выход США из сделки по иранскому атому
США 07:38
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 32 человек
США 03:14
Иран заявил о готовности дать адекватный ответ на любые угрозы США в адрес ВС страны
Политика 13 октября 20:45
Трамп распорядится ввести санкции против иранского КСИР
Политика 13 октября 20:39
НАТО призвал США и Турцию решить разногласия между собой
США 13 октября 18:00
США побили собственный рекорд по числу страдающих ожирением
США 13 октября 17:46
Состоялась очередная встреча Торгового Совета США — Таджикистан
Таджикистан 13 октября 16:43
ВМС США проведут учения у Корейского полуострова
США 13 октября 12:52
"Лаборатория Касперского" продолжит работать в США
США 13 октября 12:24
Новый Посол Узбекистана отбыл в США
Узбекистан 13 октября 07:30
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 27 человек
США 13 октября 05:15
У США есть возможности сбивать ракеты КНДР - Пентагон
США 13 октября 01:55
США назвали условие для возвращения в ЮНЕСКО
США 12 октября 23:40
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США
Россия 12 октября 22:35
В Северной Корее пригрозили США контрмерами в ответ на "разжигание ядерной войны"
Другие страны 12 октября 21:06
США сняли санкции с ряда суданских компаний
США 12 октября 19:29