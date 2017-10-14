США хотят принять зимние ОИ, несмотря на проведение летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе

14 октября 2017 10:45 (UTC+04:00)

США заинтересованы в проведении зимних Олимпийских игр в 2026 или 2030 году, несмотря на то, что в Лос-Анджелесе пройдет летняя Олимпиада в 2028 году. Об этом заявил председатель Олимпийского комитета США (USOC) Ларри Пробст, передает в субботу ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Члены Международного олимпийского комитета (МОК) во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести Олимпиады 2024 и 2028 годов соответственно.

"Я сказал во время моего выступления на олимпийской и паралимпийской ассамблее США в Колорадо, что мы заинтересованы в проведении зимней Олимпиады, - заявил Пробст. - В идеале мы рассчитываем на 2030 год, чтобы не было никаких проблем с подготовкой к Играм-2028 в Лос-Анджелесе". Как отмечали организаторы Игр в Лос-Анджелесе, проведение Олимпиады в США до 2028 года может навредить корпоративным партнерским отношениям с различными спонсорами, а также будет посягать на эксклюзивные права на использование олимпийских колец в маркетинговых целях.

Также Пробст предположил, что МОК может одновременно выбрать столицы зимних Олимпийских игр 2026 и 2030 годов, как это произошло с выборами Парижа и Лос-Анджелеса. "Если МОК рассмотрит возможность одновременного выбора столиц Игр 2026 и 2030 годов, то мы, безусловно, хотим быть в списке претендентов. Мы хотим участвовать в этой дискуссии", - добавил глава USOC.

USOC должен определиться, какой город будет претендовать на проведение Игр, к марту 2018 года, сообщил гендиректор Олимпийского комитета США Скотт Блэкмун.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В ОАЭ заявили о полной поддержке американской стратегии по Ирану
Арабские страны 09:42
Госдеп отверг выход США из сделки по иранскому атому
США 07:38
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 32 человек
США 03:14
Минфин США внес Корпус стражей исламской революции в Иране в список санкций
США 13 октября 21:01
Иран заявил о готовности дать адекватный ответ на любые угрозы США в адрес ВС страны
Политика 13 октября 20:45
Трамп распорядится ввести санкции против иранского КСИР
Политика 13 октября 20:39
НАТО призвал США и Турцию решить разногласия между собой
США 13 октября 18:00
США побили собственный рекорд по числу страдающих ожирением
США 13 октября 17:46
Состоялась очередная встреча Торгового Совета США — Таджикистан
Таджикистан 13 октября 16:43
ВМС США проведут учения у Корейского полуострова
США 13 октября 12:52
"Лаборатория Касперского" продолжит работать в США
США 13 октября 12:24
Новый Посол Узбекистана отбыл в США
Узбекистан 13 октября 07:30
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 27 человек
США 13 октября 05:15
У США есть возможности сбивать ракеты КНДР - Пентагон
США 13 октября 01:55
США назвали условие для возвращения в ЮНЕСКО
США 12 октября 23:40
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США
Россия 12 октября 22:35
В Северной Корее пригрозили США контрмерами в ответ на "разжигание ядерной войны"
Другие страны 12 октября 21:06
США сняли санкции с ряда суданских компаний
США 12 октября 19:29