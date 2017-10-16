Взрыв прогремел на нефтяной платформе на озере в Луизиане

16 октября 2017 07:11 (UTC+04:00)

Взрыв произошел в воскресенье на нефтяной буровой платформе на озере Пончартрейн в штате Луизиана. Несколько человек пострадали, передает ТАСС со ссылкой на местную газету The Times-Picayune.

Она ссылается на сведения, полученные от официального представителя управления полиции города Кеннер Брайана Макгрегора. По его словам, пострадали минимум шесть человек, некоторые из них получили тяжелые травмы. Жертв нет.

К горящей платформе направлены спасательные катера и лодки.

Пончартрейн является крупнейшим в Луизиане соленым озером и вторым в США. Оно занимает площадь 1 тыс. 600 кв. км.

Azernews Newspaper
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