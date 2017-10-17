Трамп продлил на год санкции против колумбийской наркомафии

17 октября 2017 04:34 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год санкции, введенные еще в 1995 году против колумбийской наркомафии, передает РИА Новости.

"Действия крупных торговцев наркотиками, сосредоточенных в Колумбии, по-прежнему представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США и вызывают крайний уровень насилия, коррупции и вреда в США и за рубежом", - говорится в письме Трампа, направленном конгрессу.

Санкции в частности предусматривают замораживание активов лиц и организаций в американской юрисдикции, а также запрет лицам и организациям США на деловые контакты с ними.

Azernews Newspaper
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