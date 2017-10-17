Дональд Трамп посетит Республику Корея 7-8 ноября

17 октября 2017 10:41 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп посетит Республику Корея (РК) с визитом 7-8 ноября. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов Пак Су Хён официальный представитель лидера РК Мун Чжэ Ина, передает ТАСС.

"Ранее планировалось, что Трамп с супругой проведут в нашей стране три дня, но затем было принято решение о том, что визит начнется ранним утром 7 ноября", - отметил Пак Су Хён. По его словам, это связано с тем, что в случае прибытия лидера США с женой 6 ноября поздним вечером, южнокорейская сторона не смогла бы обеспечить ему "соответствующий дипломатический протокол".

По мнению наблюдателей, президенты в ходе переговоров обсудят вопросы, касающиеся двусторонних политических и торгово-экономических отношений, путей решения ракетно-ядерной проблемы КНДР.

Azernews Newspaper
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