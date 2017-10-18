Новые ограничения на въезд в США

18 октября 2017 15:29 (UTC+04:00)

Чад, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Сирия, Венесуэла и Йемен попали в список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. В отличие от прошлых стоп-листов, носивших временный характер, новый запрет должен был стать бессрочным. Это пересмотренная версия оригинального указа Трампа, который подвергся критике международного сообщества и стал поводом для многочисленных судебных разбирательств, передает ТАСС.

Предполагалось, что новый, третий по счету президентский указ вступит в силу 18 октября. Однако всего за несколько часов окружной судья в Гонолулу (штат Гавайи) Деррик Уотсон заблокировал реализацию положений документа. Судья согласился с аргументами гавайских властей, что избранный президентом страны курс нарушает федеральные иммиграционные законы и что обновленный указ, как отмечается в исковом заявлении, по-прежнему нацелен на выполнение данного Трампом во время предвыборной борьбы "обещания выдворить всех мусульман из Соединенных Штатов".

В своем постановлении Уотсон, который заблокировал в марте предыдущий аналогичный указ Трампа, отметил, что в новом документе, "как и в предшествующем, отсутствуют надлежащие доказательства того, что въезд более чем 150 млн граждан из шести указанных там стран будет ущемлять интересы Соединенных Штатов".

Azernews Newspaper
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