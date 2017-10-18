Госдеп США обвинил Китай в провокационных действиях в Южно-Китайском море

18 октября 2017 19:59 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Китай подрывает международный порядок, проводя провокационные действия в Южно-Китайском море, передает в среду РИА Новости.

"Китай подрывает мировой порядок…провокационные действия Китая в Южно-Китайском море напрямую бросают вызов мировому порядку и нормам, за которые выступают США и Индия", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

США не являются стороной спора, но не признают претензии Китая и настаивают на своем праве "свободного судоходства" в регионе.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Си Цзиньпин пообещал бороться за мировой порядок
Другие страны 07:09
В Китае из-за тайфуна "Ханун" эвакуировали более 400 тысяч человек
Другие страны 17 октября 20:03
США хотят начать работу над новым соглашением по иранской ядерной программе
США 13 октября 20:37
Госсекретарь США назвал условие выхода страны из ядерной сделки по Ирану
Ядерная программа 13 октября 20:24
Пекин и Вашингтон обсудили подготовку к визиту Трампа в КНР
США 13 октября 13:19
Китай создал лазер для борьбы с террористами
В мире 13 октября 11:07
В ЮНЕСКО сообщили о снятии кандидатур Китая и Ливана на пост гендиректора
В мире 12 октября 20:51
Ученные и юристы из пяти стран соберутся на международной научно-практической конференции в БГУ
Беларусь 12 октября 10:04
На казахстанско-китайской границе модернизируют таможенные центры
Казахстан 12 октября 09:39
Туркменистан обсуждает с КНР экологические проекты в области энергетики
Туркменистан 12 октября 08:53
Три китаянки застряли в южнокорейском аэропорту после пластики лица
В мире 11 октября 13:09
Китай - один из важнейших стратегических партнеров Туркменистана - президент
Туркменистан 11 октября 09:40
Трамп предложил Тиллерсону померить IQ
США 10 октября 16:25
В Японском море столкнулись танкер и рыболовецкое судно
Другие страны 5 октября 08:47
Трамп потребовал извинений от NBC за сообщения о разногласиях с Тиллерсоном
США 4 октября 20:20
Администрация США предложит Трампу варианты по ядерной сделке с Ираном
США 4 октября 20:15
В Китае из зоопарка сбежали 78 крокодилов
Другие страны 30 сентября 19:19
Госсекретарь США и глава МИД Китая обсудили кризис на Корейском полуострове
США 30 сентября 17:44