Во Флориде самолет приземлился на дорогу и врезался в автомобили

Легкомоторный самолет в американском городе Сент-Питерсберг в штате Флорида врезался в автомобили, совершая аварийную посадку, пять человек пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на полицию города.

"Небольшой самолет приземлился на 18 авеню и врезался во внедорожник. Пяти пострадавшим оказана помощь", — сообщается в Twitter полиции. В следующем сообщении уточняется, что в результате экстренной посадки повреждения получили два автомобиля.

Отмечается, что три человека госпитализированы с травмами, их жизням ничего не угрожает.