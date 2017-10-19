Во Флориде самолет приземлился на дорогу и врезался в автомобили

19 октября 2017 04:28 (UTC+04:00)

Легкомоторный самолет в американском городе Сент-Питерсберг в штате Флорида врезался в автомобили, совершая аварийную посадку, пять человек пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на полицию города.

"Небольшой самолет приземлился на 18 авеню и врезался во внедорожник. Пяти пострадавшим оказана помощь", — сообщается в Twitter полиции. В следующем сообщении уточняется, что в результате экстренной посадки повреждения получили два автомобиля.

Отмечается, что три человека госпитализированы с травмами, их жизням ничего не угрожает.

Azernews Newspaper
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