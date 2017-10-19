В США предложили ввести санкции против Мьянмы за притеснение рохинджа

19 октября 2017 05:22 (UTC+04:00)

Группа из более чем 40 конгрессменов предложила в среду ввести санкции против Мьянмы за притеснение мусульманской народности рохинджа.

"Мы призываем сделать все возможное, чтобы добиться защиты и безопасности для тех, кто заперт на территории Бирмы или хочет вернуться, а также помешать насильственному возвращению из соседних стран", — говорится в письме, которое цитирует агентство Рейтер.

Законодатели требуют вернуть санкции США, которые действовали в отношении военных властей Мьянмы, но затем были сняты, поскольку в Вашингтоне решили, что Мьянма стала на путь демократизации.

По данным Международной организации по миграции, в Бангладеш с конца августа прибыли из Мьянмы более 500 тысяч рохинджа. Ситуация на территориях проживания рохинджа остается неясной из-за отсутствия доступа прессы и международных представителей. Правозащитники обвиняют власти Мьянмы в убийстве представителей меньшинства, в то время как мьянманское правительство заявляет о проведении гуманитарной операции, а силовые акции объясняет нападениями террористов.

Azernews Newspaper
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