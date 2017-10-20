США ждут большего прогресса со стороны Китая по проблеме КНДР и торговле

20 октября 2017 00:42 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты продолжают ожидать большего прогресса со стороны Китая в таких областях, как вопросы торговли и решение проблемы КНДР, передает ТАСС. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в четверг.

"Мы ожидаем увидеть изменения, мы ожидаем увидеть какое-то движение, касается ли это Северной Кореи, территориальных споров в Южно-Китайском море или же торговли", - сказал глава внешнеполитического ведомства. Как пишет агентство, в интервью госсекретарь заявил, что это не обязательно означает, что Вашингтон разочарован в Пекине, однако он дал понять, что администрация США желает видеть больше прогресса на указанных направлениях.

По словам Тиллерсона, США уже долгое время в частном порядке поднимают эти вопросы во время встреч с представителями властей КНР. Госсекретарь отметил важность того, что "Китай знает" об ожиданиях Вашингтона. По его словам, США говорят об этом с КНР "уже в течение примерно шести месяцев". "На определенном этапе наступает время, когда становится допустимым пойти и поделиться с остальным миром тем, о чем мы говорили", - указал он.

Azernews Newspaper
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