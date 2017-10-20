Москва и Вашингтон продолжают диалог по стратегической стабильности, Ирану и КНДР

Россия и США поддерживают контакты по вопросам стратегической безопасности и ядерным программам Ирана и КНДР. Такое заявление в пятницу сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на площадке Московской конференции по нераспространению, которая проходит 19-21 октября, передает ТАСС.

"Мы не испытываем трудностей в поддержании контактов по вопросам стратегической стабильности и другим смежным вопросам с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном или на любом другом уровне, - сказал он. - Мы постоянно работаем в разных форматах, в частности обсуждая северокорейскую проблематику и будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД)".

Однако, по словам дипломата, в вопросах двусторонних отношений ситуация не столь благоприятна. "Атмосфера так называемого двустороннего раздражения сохраняется, нет никакого прогресса в этом направлении, - отметил Рябков. - Более того, ситуация усугубляется постоянными необоснованными обвинениями в адрес России".

Изменение СВПД нереалистично

Рябков также заявил, что Москва считает нереалистичным внесение изменений в СВПД.

"Поэтому сейчас пытаться все это изменить, что-то добавить, где-то убавить, причем сделать это по центральным, ключевым элементам имеющиеся договоренности, на мой взгляд, нереалистично", - сказал он.