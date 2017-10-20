Москва и Вашингтон продолжают диалог по стратегической стабильности, Ирану и КНДР

20 октября 2017 15:05 (UTC+04:00)

Россия и США поддерживают контакты по вопросам стратегической безопасности и ядерным программам Ирана и КНДР. Такое заявление в пятницу сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на площадке Московской конференции по нераспространению, которая проходит 19-21 октября, передает ТАСС.

"Мы не испытываем трудностей в поддержании контактов по вопросам стратегической стабильности и другим смежным вопросам с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном или на любом другом уровне, - сказал он. - Мы постоянно работаем в разных форматах, в частности обсуждая северокорейскую проблематику и будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД)".

Однако, по словам дипломата, в вопросах двусторонних отношений ситуация не столь благоприятна. "Атмосфера так называемого двустороннего раздражения сохраняется, нет никакого прогресса в этом направлении, - отметил Рябков. - Более того, ситуация усугубляется постоянными необоснованными обвинениями в адрес России".

Изменение СВПД нереалистично

Рябков также заявил, что Москва считает нереалистичным внесение изменений в СВПД.

"Поэтому сейчас пытаться все это изменить, что-то добавить, где-то убавить, причем сделать это по центральным, ключевым элементам имеющиеся договоренности, на мой взгляд, нереалистично", - сказал он.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Пхеньян намерен усмирить американцев и ответить на огонь огнем
В мире 15:55
В Госдуму РФ внесен законопроект о трудоустройстве граждан Узбекистана в России
Узбекистан 15:50
Мировое сообщество твёрдо поддерживает СВПД
Иран 15:24
О восстановлении санкций СБ ООН по отношению к Ирану не может идти речи
Иран 14:06
Поступило сообщение об угрозе взрыва в посольстве Японии в Москве
В мире 13:08
Лавров призвал не допустить эскалации вокруг КНДР
Россия 12:56
Представители КНДР и США решили не встречаться на конференции по нераспространению
В мире 12:24
Иран и министры "шестерки" пока не планируют новую встречу
Иран 12:19
Тегеран и Баку подчеркнули необходимость борьбы с террористическими группировками
Иран 12:10
Госдума России ратифицировала соглашение с Беларусью о техобеспечении региональной группировки войск
Беларусь 11:45
Иран и Россия обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Иран 10:20
Участники Московской конференции по нераспространению обсудят соглашение по Ирану и КНДР
В мире 10:01
Во Владивостоке открылись российско-индийские учения "Индра-2017"
Россия 09:57
Минобороны США и Израиля создают рабочую группу для углубления сотрудничества
США 09:55
Лидеры стран ЕС подтвердили обязательства по ядерной сделке с Ираном
Европа 04:22
США ждут большего прогресса со стороны Китая по проблеме КНДР и торговле
США 00:42
Проблемы между РФ и США можно решить путем совместной работы - Путин
В мире 19 октября 21:57
Россия осуждает ядерные испытания в КНДР и выполняет все решения СБ ООН - Путин
Россия 19 октября 19:54