США построят ледокол

ВМС США и Береговая охрана опубликовали совместный запрос на предложения по разработке ледокола. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Запрос подан на "конструирование деталей, проектирование и строительство" одного судна. Предложения принимаются до 11 декабря. Контракт, вероятно, будет включать услуги, связанные с эксплуатацией и обслуживанием ледокола.

На эти цели в проект бюджета Береговой охраны США на 2018 финансовый год включены 19 миллионов долларов. Строительство судна планируется начать в 2019 году, а завершить в 2023-м.

Американский ледокольный флот относительно невелик. У береговой охраны есть три корабля, из которых на ходу только два. Еще одно судно есть в распоряжении у Национального научного фонда. Российский ледокольный флот, в свою очередь, включает более 40 кораблей.

Активность Москвы в Арктике уже давно стала предметом беспокойства американских властей и военных, утверждает автор статьи. "Сейчас мы даже не играем с Россией в одной лиге. Мы вообще не играем в эту игру", — приводит он заявление адмирала Береговой охраны Пола Цукунфта.

Россия в последние годы приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая развитие добычи углеводородов и Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту интересов Москвы в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, так со стороны стран-членов НАТО наблюдается повышенное внимание к региону. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не оставит без внимания активность американских вооруженных сил в Арктике.