Билл Гейтс инвестирует $1,7 млрд в американские школы

Основатель американской IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил о намерении инвестировать 1,7 миллиардов долларов в американские школы, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Washington Post.

Как пишет газета, деньги пойдут на поддержку школ, заинтересованных в развитии и тестировании новых подходов в обучении.

"Каждый студент должен получить отличное государственное образование и получить высшее образование, чтобы добиться успеха на рынке", — сказал Гейтс, выступая на конференции перед представителями школ в Кливленде.

По его словам, "роль филантропии здесь заключается не в том, чтобы быть главным спонсором, а в том, чтобы финансировать новые идеи, позволять людям попробовать их и посмотреть, что действительно работает очень хорошо и развить их".

Благотворительный фонд Гейтса "The Bill & Melinda Gates Foundation" потратил не менее 3,4 миллиардов долларов на гособразование в США, пишет Washington Post.

В 1999 году Гейтс пожертвовала акции Microsoft на сумму 16 миллиардов долларов, а годом позднее — на 5,1 миллиарда долларов. Всего же с 1994 года супруги Гейтс пожертвовали порядка 35 миллиардов долларов.