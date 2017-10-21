Рисунок Трампа продали на аукционе за $16 тысяч

21 октября 2017 09:31 (UTC+04:00)

Эскиз Эмпайр-Стейт-Билдинг, нарисованный президентом США Дональдом Трампом, продан на аукционе за $16 тыс.

В аукционном доме Juliens Auctions сообщили, что рисунок черным маркером, изображающий один из самых известных небоскребов Нью-Йорка Трамп сделал в 1995 году в качестве лота для благотворительного аукциона в 1995 году, передает агентство Интерфакс cо ссылкой на NBC.

Представители Juliens Auctions сообщили, что рисунок Трампа был продан за $100 на первом аукционе. В этот раз, отмечают организаторы, они ожидали продать его за $12 тыс. Имя покупателя неизвестно.

В аукционном доме отметили, что часть выручки от продажи будет пожертвована WHDD-FM, Национальной общественной радиостанции в Коннектикуте.

Azernews Newspaper
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