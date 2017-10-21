Трамп считает, что без помощи соцсетей он бы не выиграл выборы

21 октября 2017 09:40 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что сервис микроблогов Twitter помогает ему свободно доносить свои взгляды до общественности, и без помощи социальных сетей он вряд ли добился бы успеха на выборах. Такое мнение американский лидер высказал в интервью телеканалу Fox Business, выдержки из которого были опубликованы в пятницу, передает ТАСС.

"По правде сказать, я сомневаюсь, что я был бы там, где сейчас, если бы не социальные сети", - сказал Трамп, добавив, что "существуют лживые СМИ", которые относятся к нему "очень нечестно".

"Те, кто не хочет, [чтобы я пользовался Twitter] - это враги, люди, которым не нравится, что со мной происходит, что я выиграл выборы и так далее", - считает президент. При этом он признал, что у него также есть несколько друзей, которые отговаривают его от пользования соцсетями.

Как объяснил Трамп, Twitter для него является "подобием печатной машинки". Кроме того, после публикации им очередного "твита", это сообщение сразу же становится предметом пристального внимания со стороны СМИ. "На днях я напечатал что-то, и буквально пару секунд спустя я смотрю вашу программу и [вижу, что] это в эфире", - сказал президент в интервью, которое полностью выйдет в эфир в воскресенье.

Как указал глава Белого дома, через соцсети он может "выражать свои взгляды", в том числе в тех случаях, когда кто-то представляет ложную интерпретацию того, что имел в виду президент. По словам Трампа, когда "кто-то говорит что-то" о нем, то он может всегда воспользоваться Twitter, чтобы "разобраться с этим". Кроме того, с помощью социальных сетей президенту, по его мнению, удается "поддерживать общественный интерес". "Это немного нетрадиционно, но это, похоже, работает", - считает глава государства.

Azernews Newspaper
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