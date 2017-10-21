Глава Минфина США посетит ряд ближневосточных стран

Министр финансов США Стивен Мнучин с 25 по 30 октября посетит Ближний Восток, где обсудит с лидерами стран региона противодействие финансированию терроризма, говорится в релизе ведомства, поступившего в РИА Новости.

"Министр проведет встречи по противодействию финансирования терроризма со своими коллегами и другими официальными лицами в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Катаре", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, также министр посетит Саудовскую Аравию и Израиль.

"Наша поездка по Ближнему Востоку будет сосредоточена на борьбе с финансированием терроризма и незаконной деятельностью, в основу (переговорного процесса — ред.) лягут инициативы в области национальной безопасности и борьбы с терроризмом, которые были разработаны в результате успешного визита президента (США Дональда Трампа — ред.) в регион в мае", — приводятся в сообщении слова Мнучина.

Кроме того, глава минфина пообещал, что США "будут привлекать партнеров на Ближнем Востоке к участию в реализации новой стратегии администрации Трампа в борьбе с дестабилизирующим влиянием Ирана в регионе".

Первым пунктом визита Мнучина, как ожидается, 25 октября станет столица Саудовской Аравии Эр-Рияд, 26 октября он отправится в Иерусалим, 28 октября министр прибудет в ОАЭ, а 30 октября посетит катарскую Доху.