Конгресс США принял законопроект по налоговой реформе

20 декабря 2017 22:58 (UTC+04:00)

Обе палаты конгресса США одобрили законопроект по налоговой реформе, теперь документ поступит на подпись президенту, следует из итогов голосования, передает РИА Новости.

Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом.

Законопроект также предполагает снижение налогообложения для большинства категорий физических лиц. При этом послабления для физических лиц введены лишь на десятилетний срок. Для некоторых категорий американцев налоги повысятся, поскольку законопроект упраздняет ряд важных налоговых вычетов. Реформа также предполагает упрощение налогового кодекса, который считается чрезмерно сложным.

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