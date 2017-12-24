Трамп пренебрежительно высказывался о приезжих из Афганистана, Гаити и Нигерии - СМИ

Американский президент Дональд Трамп на брифинге, посвященном иммиграционной политике страны, выражал серьезное недовольство тем, что в США прибывает слишком много людей из Афганистана, Гаити и Нигерии, а также отзывался об этих лицах крайне пренебрежительно. Об этом говорится в статье газеты The New York Times (NYT), передает ТАСС.

По словам источников издания из числа официальных лиц, данная встреча состоялась в Белом доме в июне. Помимо американского лидера, а также ряда его помощников и советников, в ней приняли участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Джон Келли, который в то время занимал пост министра внутренней безопасности США.

Как отмечается в публикации, Трамп "ворвался в Овальный кабинет, явно будучи в ярости". Он был чрезвычайно раздражен тем, что, несмотря на его попытки ужесточить иммиграционную политику США, с января в страну прибыло очень много иностранцев.

У Трампа был при себе список, составленный одним из его ключевых советников Стивеном Миллером. "В документе говорилось, сколько иммигрантов получили визы на въезд в США в 2017 году", - поясняет издание. По словам его источников, далее Трамп принялся зачитывать данный перечень, сопровождая его нелицеприятными комментариями.

Так, американский лидер якобы отметил, что 2,5 тыс. человек из тех, кто получил визы, прибыли из Афганистана, он сказал, что считает эту страну убежищем для террористов. Говоря о 15 тыс. человек из Гаити, Трамп выступил с утверждением, что "у всех у них СПИД". 40 тыс. приехали из Нигерии, констатировал президент. Он добавил, что, посмотрев на США, они "никогда не вернутся в свои лачуги" в Африке.

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